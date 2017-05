Actualidade

A imagem do Santo Cristo volta hoje a percorrer as ruas de Ponta Delgada, nos Açores, numa procissão que este ano conta com a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Esta procissão, com a imagem do 'Ecce Homo', começa às 15:30 locais (mais uma hora em Lisboa) no Santuário da Esperança, no Campo de São Francisco, e, uma hora depois, sai a imagem do Santo Cristo.

Marcelo Rebelo de Sousa, que se desloca pela primeira vez aos Açores enquanto chefe de Estado, vai integrar a dianteira do cortejo cívico, juntamente com o Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino, a presidente da Assembleia Legislativa, Ana Luís, e o chefe do Governo Regional, Vasco Cordeiro.