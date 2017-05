PR/Luxemburgo

A tributação do património e fiscal, o ensino do português e a igualdade serão os temas principais a debater nos Diálogos com a Comunidade, na próxima semana, no Luxemburgo, disse à Lusa o secretário de Estado das Comunidades.

Esta iniciativa, promovida pelo Governo para discutir os problemas da comunidade portuguesa, realiza-se na quinta-feira e contará com a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo José Luís Carneiro, em relação às questões fiscais será discutida a tributação do património e a comunicação e troca de informações sobre tributação fiscal.