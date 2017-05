Actualidade

A Coreia do Norte disparou hoje um "projétil não identificado", uma semana depois do mais recente ataque com um míssil, disseram as autoridades do Ministério da Defesa sul-coreano.

"A Coreia do Norte disparou esta tarde um projétil não identificado em Pukchang na província de Pyongyang Sul", disse em comunicado do Estado-Maior das Forças Armadas.

A Coreia do Norte lançou no passado domingo o "Hwasong-12", o projétil do programa de armamento que exibiu revelou melhor rendimento até à data.