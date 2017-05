Actualidade

(CORREÇÃO) Redação, 21 mai (Lusa) - O Portimonense sagrou-se hoje campeão da II Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 no terreno do Santa Clara, em jogo da 42.ª e última jornada, depois de ter assegurado a subida ao primeiro escalão.

A equipa algarvia, que vence pela primeira vez a II Liga, terminou o campeonato com 83 pontos, mais dois do que o Desportivo das Aves, que também já tinha garantido o regresso ao escalão maior e que se despediu com um triunfo em casa sobre o Fafe, por 3-0.

A derrota do Fafe significa a despromoção ao Campeonato de Portugal, uma vez que termina no 19.º lugar, com 45 pontos, juntando-se a Vizela (20.º), Freamunde (21.º) e Olhanense (22.º), que já tinham a descida definida. O Leixões, derrotado em casa pelo União da Madeira, por 2-0, ficou em 18.º, com 46 pontos, e é uma das duas equipas que vai disputar o 'play-off' de despromoção/manutenção com Merelinense e Praiense, segundos classificados das séries de subida do terceiro escalão. (corrige terceiro parágrafo: o Famalicão não está no 'play-off' de manutenção/despromoção).