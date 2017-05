Actualidade

O secretário-geral do PCP acusou hoje PSD e CDS-PP de quererem voltar à sua "política de cortes e ataque aos direitos dos trabalhadores", defendendo que as soluções para os problemas nacionais exigem "rutura com a política de direita".

Jerónimo de Sousa falava em Baleizão, no discurso de encerramento da tradicional homenagem do PCP à trabalhadora rural Catarina Eufémia, assassinada pelas forças do regime fascista, em 19 de maio de 1954, há 63 anos, naquela aldeia do concelho de Beja.

A acusação de Jerónimo de Sousa foi feita depois de ter criticado o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, por ter considerado, no sábado, "inoportuno, precipitado que se dessem passos adiante na concretização do fim da precariedade no Estado, tal como achava inoportuno e inaceitável" o aumento das reformas e dos salários e o fim da sobretaxa de IRS para os escalões de rendimentos mais baixos.