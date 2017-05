51% de taxa de participação nas "primárias" dos socialistas espanhóis às 14

A taxa de participação dos militantes socialistas espanhóis na votação para eleger um novo secretário-geral do partido era de 51 % às 14:00 (13:00 de Lisboa), segundo o porta-voz da comissão de gestão do PSOE.

Numa breve declaração aos jornalistas na sede do PSOE em Madrid, Mario Jiménez indicou que a taxa de participação de 51 % corresponde a uma amostra de 754 mesas, que representam 120.000 filiados entre os mais de 187.900 inscritos no censo.

Os três candidatos a secretário-geral do PSOE já votaram durante a manhã para as eleições "primárias" que segundo o porta-voz, até agora, "está a decorrer com normalidade".