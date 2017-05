Actualidade

O Presidente da República participa na segunda-feira na abertura do ciclo de debates sobre eutanásia organizado pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) e que já mereceu reservas por parte de PS e BE.

Marcelo Rebelo de Sousa intervém pelas 10:00 na sessão de abertura do ciclo de debates "Decidir sobre o final da vida", na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.

O painel de debate contará com a participação de Manuel Sobrinho Simões, Maria de Belém Roseira, José Gil e Walter Osswald, com a moderação de Miguel Oliveira da Silva.