Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu-se hoje aos Açores como "grande terra com grande gente" em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, naquela que é a sua primeira deslocação aos Açores enquanto chefe de Estado.

Após plantar uma árvore no Jardim Botânico José do Canto, o que já tinham feito os antigos chefes de Estado Mário Soares e Jorge Sampaio, Marcelo Rebelo de Sousa realçou o simbolismo deste ato, o primeiro, "acabado de chegar a esta grande terra com grande gente, antes mesmo desse outro momento espiritual que projeta essa terra e essa gente em todo o mundo".

O Presidente da República referia-se às festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em cuja procissão participa esta tarde.