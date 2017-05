Actualidade

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, foi reeleito líder do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP) graças à entrada em vigor de uma primeira medida da reforma constitucional aprovada no referendo de 16 de abril.

"Com 1.414 votos, o nosso líder fundador foi escolhido como presidente", disse à agência France-Presse Hayati Yazici, vice-presidente do AKP, depois de uma votação de delegados do partido em Ancara.

Candidato único, Erdogan tinha garantida a eleição para a liderança do partido de que foi cofundador em 2001, cargo que teve de abandonar quando foi eleito presidente da Turquia, em 2014, como previa então a Constituição.