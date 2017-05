Actualidade

Fortes rajadas de vento derrubaram hoje algumas estruturas do mercado de rua do 9.º Festival Islâmico de Mértola, no Alentejo, o que levou a organização a fechar e a evacuar o chamado "souk" por "questões de segurança".

Devido a "rajadas de vento muito fortes", registaram-se "episódios de queda de algumas estruturas" do mercado de rua marroquino, sobretudo de estacas de tendas de comerciantes e de lonas de tecido e caniços que cobriam ruas do centro histórico da vila onde decorria o "souk", explicou à agência Lusa Jorge Rosa, presidente da Câmara de Mértola, no distrito de Beja.

Segundo o autarca, "não houve feridos", apenas alguns danos materiais, mas, "por questões de segurança", a organização do festival e a Proteção Civil Municipal decidiram fechar por volta das 15:00 o mercado de rua, um dos principais atrativos do festival, evacuaram as ruas onde o evento estava a decorrer e pediram às pessoas que se encontravam no local para saírem do "souk".