Actualidade

A claque do FC Porto voltou hoje a entoar cânticos que relacionavam o acidente de aviação da Chapecoense e o Benfica, depois de sobrevoar o estádio do Moreirense um drone com um pano vermelho e o número 36.

Ainda durante a primeira parte do encontro entre o Moreirense e o FC Porto, os adeptos dos 'dragões' cantaram em uníssono a música "Ai quem me dera que o avião da Chapecoense fosse o do Benfica", isto depois de sobrevoar o relvado de Moreira de Cónegos um drone com uma bandeira alusiva ao Benfica.

Numa altura em que o FC Porto já estava a perder por 1-0, a claque não encarou da melhor forma a provocação, voltando a repetir a atitude pela qual, anteriormente, haviam pedido desculpa e garantido que não se repetiria.