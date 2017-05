Actualidade

Manifestações a pedir a renúncia de Michel Temer da presidência do Brasil estão hoje a decorrer em várias cidades brasileiras, um dia depois do governante ter dito que era vítima de um plano preparado por "bandidos".

De acordo com o 'site' Globo.com, estão a decorrer vários protestos em diversas cidades brasileiras a pedir a saída de Michel Temer do cargo de Presidente, um dia depois do chefe de Estado ter afirmado, numa entrevista ao jornal O Estadão, ser vítima de um plano preparado por "bandidos" que "saquearam o país e querem sair impunes", após ser acusado de corrupção.

O Presidente voltou também a descartar a possibilidade de renúncia, solicitada por setores da oposição, e sublinhou que tentará reconstruir a sua base para aprovar um importante pacote de reformas, que inclui a modificação do sistema de pensões e reformas.