Actualidade

Estoril, Lisboa, 21 mai Lusa - O Arouca desceu hoje à II Liga de futebol, após perder em casa do Estoril-Praia por 4-2, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol.

A formação de Arouca entrou nesta jornada em melhor posição do que as outras duas equipas que lutavam para não descer, mas a sua derrota por dois golos de diferença, aliada à vitória do Tondela na receção ao Sporting de Braga por 2-0, ditou a descida dos arouquenses.

Adilson, no primeiro minuto, quando colocou o Arouca em vantagem, e aos 31, quando reduziu a desvantagem da sua equipa para 3-2, ainda fez o Arouca sonhar com a manutenção, mas os golos de André Claro (06), de grande penalidade, Carlinhos (19), Bruno Gomes (30) e Tocatins (76), ditaram a vitória estorilista e consequente descida do Arouca.