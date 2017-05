Actualidade

A equipa do FC Porto, que perdeu hoje por 3-1, na última jornada do campeonato frente ao Moreirense, foi vaiada no final do jogo quando se dirigiu à bancada dos adeptos para agradecer o apoio.

Assobios e palavras de descontentamento foram dirigidas aos jogadores e equipa técnica 'azul e branca', que, com esta derrota, permitiu ao Moreirense manter-se na I Liga.

Na saída do autocarro dos 'dragões' houve também alguma confusão, com os adeptos a insultar os jogadores e o treinador, tendo a situação de ser controlada pela polícia.