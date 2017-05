Actualidade

A direção do Sporting de Braga lamentou hoje a atitude de um grupo "instrumentalizado" de adeptos do clube no final do jogo com o Tondela, da última jornada da I Liga de futebol.

"A direção do Sporting de Braga lamenta e repudia veementemente a atitude de um grupo restrito e minoritário de adeptos" no final da derrota com os tondelenses por 2-0, "o desrespeito para com os jogadores e, acima de tudo, para com o símbolo do nosso clube, nomeadamente através do arremesso de objetos que atingiram atletas e, sobretudo, do arremesso de camisolas entregues pelos jogadores para o chão", pode ler-se num comunicado do clube.

A direção 'arsenalista' liderada por António Salvador "estranha que este tipo de comportamento se venha agudizando nos últimos meses, reconhecendo também que o universo de adeptos do Sporting de Braga não pode ser confundido com um pequeno núcleo instrumentalizado ou movido por outros objetivos que não a defesa e o apoio do Sporting de Braga".