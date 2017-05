Actualidade

O treinador Vítor Oliveira anunciou no domingo a permanência no Portimonense, clube que se sagrou campeão da II Liga de futebol, mas o diretor-geral da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do clube disse que a continuidade "depende de pormenores".

"Há um conjunto de fatores que levaram a que ponderasse e decidisse continuar, após convite do senhor Theo [Theodoro Fonseca, principal acionista da SAD] e estamos a preparar a próxima época", disse aos jornalistas Vítor Oliveira, à margem da entrega da taça de campeão da II Liga de futebol, em Portimão.

Contudo, o diretor-geral da SAD, Rodiney Sampaio, disse aos jornalistas que a continuidade de Vítor Oliveira "depende de pormenores, os quais vão ser analisados".