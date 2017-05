Actualidade

A organização de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional (AI) acusou hoje a Turquia de proceder a despedimentos "arbitrários, injustos e politicamente motivados" desde a tentativa de golpe de Estado no verão passado.

No relatório, intitulado "Sem fim à vista", a AI denunciou que as pessoas visadas não receberam qualquer explicação individual, e os despedimentos coletivos foram "efetuados arbitrariamente com base em motivos vagos e generalizações de ligações a organizações terroristas".

A organização não-governamental (ONG) denunciou também medidas que visam os sindicalistas, militantes políticos ou jornalistas.