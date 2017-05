Actualidade

O exército de Taiwan iniciou hoje a segunda parte das manobras militares "Han Kuang" que simulam, com fogo real, a defesa perante um ataque relâmpago, num momento de crescente tensão com Pequim.

A Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, assistiu ao arranque das manobras.

Esta fase das manobras, que termina na sexta-feira, segue-se a outra de guerra cibernética, no início do mês, que contou com a presença de militares norte-americanos, visando reforçar a capacidade de combate e defesa dos três ramos das forças armadas.