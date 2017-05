Actualidade

Instalados num `bunker´, dez militares conduzem desde há dois anos operações no ciberespaço para proteger as redes das Forças Armadas, alvo de um único ataque de `ciberespionagem´, no início de 2016, sem consequências.

O ataque tinha como "objetivo concreto o acesso a informação sensível, não autorizada" de um ramo militar mas foi detetado a tempo e "não teve consequências porque foi mitigado", revelou, em entrevista à Lusa, o diretor do Centro de Ciberdefesa, tenente-coronel Paulo J. Branco.

Este foi o único ataque com o intuito de espionagem em dois anos de funcionamento do Centro de Ciberdefesa mas todos os dias as redes e sistemas quer das estruturas militares quer das da Defesa Nacional registam "16 milhões de eventos de segurança" que são filtrados por tecnologia que ajuda a "descartar os falsos positivos" e a perceber o grau de gravidade de cada anomalia detetada.