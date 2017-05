Actualidade

A economia do continente africano vai crescer 3,4% este ano, acelerando face aos 2,2% do ano passado, impulsionada pelo aumento dos preços do petróleo, da procura interna e da melhoria do ambiente económico.

De acordo com o relatório do Banco Africano para o Desenvolvimento, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e das Nações Unidas, hoje divulgado em Ahmedabad, na Índia, os próximos dois anos oferecem uma perspetiva positiva, embora desigual, para os 54 países analisados no documento.

"Em 2017 e 2018, África vai beneficiar dos preços das matérias-primas, que começaram a subir no final de 2016, do aumento da procura interna privada, gestão melhorada das políticas macroeconómicas já assimilada em muitos países, um ambiente de negócios favorável e a melhorar, e uma estrutura económica mais diversificada, particularmente nos setores dos serviços e da manufatura leve", referem os analistas.