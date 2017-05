Actualidade

O relatório sobre as Perspetivas Económicas Africanas prevê que Angola cresça 2,3% este ano e acelere para os 3,2% em 2018, depois de ter abrandado o crescimento para 1,1% no ano passado.

De acordo com o documento hoje divulgado em Ahmedabad, na Índia, a economia angolana reduziu o crescimento para 1,1% no ano passado devido "a um abrandamento na economia não petrolífera num contexto em que os setores industrial, da construção e dos serviços ajustaram-se aos cortes no consumo privado e no investimento público".

Não fazendo menção aos números oficiais do Instituto Nacional de Estatística de Angola, que divulgou uma contração de 4,7% em média nos primeiros nove meses do ano passado, o relatório do Banco Africano para o Desenvolvimento, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e das Nações Unidas diz que o abrandamento económico mostra a necessidade de reformas.