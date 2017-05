Actualidade

O arquipélago de Cabo Verde deve aproveitar o crescimento de 3,7% previsto para este ano e 4.1% no próximo para acelerar a participação do setor privado na economia, tornando-o o motor do crescimento económico.

Cabo Verde vai acelerar o crescimento "conduzido pelo continuado crescimento da confiança, pujança da produção agrícola e pelo turismo, bem como pelos esforços do Governo para continuar na senda das reformas", diz o relatório sobre as Perspetivas Económicas Africanas, divulgado hoje em Ahmedabad, na Índia, pelo Banco Africano para o Desenvolvimento, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e Nações Unidas.

O documento indica que Cabo Verde está numa encruzilhada e que são precisas "políticas setoriais bem coordenadas, melhoramentos no ambiente de negócios e uma focalização na integração regional" para reduzir as limitações à industrialização.