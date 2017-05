Actualidade

A incerteza política, a continuidade das reformas e o ambiente político são os maiores obstáculos ao crescimento da economia da Guiné-Bissau, que deverá ver a sua riqueza crescer 4,8% neste e 5% no próximo ano.

"As perspetivas económicas e sociais continuam frágeis porque dependem fortemente do setor do caju, da continuidade das reformas lançadas e do ambiente político", dizem os analistas do Banco Africano para o Desenvolvimento, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e das Nações Unidas no relatório sobre as Perspetivas Económicas Africanas.

O documento, divulgado hoje em Ahmedabad, na Índia, antecipa um crescimento do PIB na ordem dos 5% para este e o próximo ano, essencialmente devido à produção agrícola, o que é positivo porque foi alcançado num ambiente de incerteza política, mas é negativo porque mostra a dependência do país de fatores que não controla na totalidade.