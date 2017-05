Actualidade

O turismo e o investimento na construção deverão fazer o crescimento do Produto Interno Bruto de São Tomé e Príncipe acelerar para 5,5% neste e no próximo ano, depois de já ter crescido 5% no ano passado.

De acordo com o relatório do Banco Africano para o Desenvolvimento, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e das Nações Unidas, hoje divulgado em Ahmedabad, na Índia, "o crescimento deverá chegar aos 5,6% este ano e depois 5,4% em 2018, impulsionado principalmente pelo investimento direto estrangeiro na construção e no turismo".

A dependência do financiamento externo é uma das dificuldades do arquipélago, dizem os analistas, que notam que "encontrar recursos nacionais suficientes para financiar a despesa pública é um desafio importante", o que origina um "grande volume de dívida pública, estimada em 75% do PIB em 2015".