Venezuela

O Ministério Público venezuelano (MP) informou, no domingo, que um homem de 22 anos de idade foi queimado vivo durante uma manifestação da oposição em Caracas.

O MP afirmou que o ataque aconteceu no sábado, em Chacao, no leste de Caracas, e o jovem, Orlando José Figuera, encontra-se hospitalizado com ferimentos por arma branca, de primeiro e segundo grau e com queimaduras em 80% do corpo.

O Governo venezuelano responsabilizou a oposição, indicando que a vítima foi agredida depois de alegadas acusações de ser "chavista" (simpatizante da revolução). Segundo a imprensa local, um grupo de manifestantes terá identificado o homem como um alegado ladrão.