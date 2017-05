PR/Luxemburgo

A peregrinação a Fátima de Wiltz, no Luxemburgo, atrai anualmente 20 mil portugueses, mas poucos sabem que o santuário foi construído por luxemburgueses, cumprindo uma promessa feita na Segunda Guerra Mundial, muito antes da chegada dos primeiros imigrantes.

De acordo com os historiadores Sonja Kmec e Michel Margue, coordenadores do livro "Lugares de memória no Luxemburgo" - uma antologia dos monumentos nacionais -, o santuário "é primeiro um lugar de memória para as vítimas da Segunda Guerra Mundial", convertendo-se a partir do final dos anos 1960 em "local de socialização dos portugueses" no país.

Na origem do monumento dedicado a Fátima, em Wiltz, está um voto feito por uma dezena de luxemburgueses em 13 de janeiro de 1945, numa altura em que a localidade do Norte do Luxemburgo estava ameaçada.