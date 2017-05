Actualidade

As autoridades retomaram às 06:00 de hoje as buscas para encontrar o menino que desapareceu no domingo na praia de São Torpes, no concelho alentejano de Sines, disse à agência Lusa fonte da Polícia Marítima.

A mesma fonte adiantou que estão envolvidos nas buscas cerca de 10 homens, duas lanchas e duas viaturas.

Ao início da manhã também deve participar nas operações de busca um helicóptero.