Actualidade

A criminalidade relacionada com o jogo em Macau, ocorrida dentro ou fora dos casinos, aumentou no primeiro trimestre do ano, com o registo de pelo menos um sequestro por dia, anunciaram hoje as autoridades.

De acordo com dados divulgados pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, entre janeiro e março, foram sinalizados 105 casos de sequestro, o que representa um aumento face aos 89 do período homólogo do ano passado, mas uma descida na comparação trimestral (155 casos).

Foram ainda registados 89 casos de usura, número que traduz uma diminuição tanto em termos anuais como em termos trimestrais, com 106 e 121 casos, respetivamente.