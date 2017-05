Actualidade

A empresa pública Eletricidade de Moçambique (EDM) detetou 300 trabalhadores fantasma que recebiam salários ilegalmente, anunciou o presidente, Mateus Magala.

A situação foi descoberta no âmbito de reformas em curso na empresa, referiu aquele responsável à edição de hoje do jornal moçambicano O País, sem, no entanto, ser revelado qual o prejuízo em causa.

Mateus Magala diz ter sido também descoberto um número excessivo de cargos de chefias: 700 no conjunto dos três mil trabalhadores, o que perfaz um rácio de um chefe por quatro funcionários.