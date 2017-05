Actualidade

O Presidente norte-americano, Trump, saúdou hoje as relações dos Estados Unidos e Israel ao aterrar em Telavive, classificando-as como "ligações indestrutíveis".

Donald Trump foi recebido na pista do aeroporto internacional da capital israelita por Benjamin Netanyahu e a sua mulher e a primeira interação com pelo primeiro-ministro israelita pode vir a revelar-se particularmente simbólica.

Caminhando ao lado do seu anfitrião, antes que os hinos nacionais de ambos os países fossem tocados, de acordo com a agência Associated Press, Trump perguntou ao primeiro-ministro israelita: "qual é o protocolo?".