O comissário europeu dos Assuntos Económicos comentou hoje que o encerramento do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) a Portugal, ao fim de oito anos, "é verdadeiramente uma muito boa notícia" para a economia portuguesa e para o povo português.

Numa conferência de imprensa em Bruxelas, para apresentação do "pacote da primavera do semestre europeu", no quadro do qual a Comissão recomendou ao Conselho a saída de Portugal do PDE, Moscovici comentou que esta decisão "foi muito clara e unânime" no seio do colégio de comissários, até porque mesmo o potencial impacto da capitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no défice não deverá ameaçar a sua "redução duradoura".

Lembrando que Portugal já estava há oito anos (desde 2009) sob o braço corretivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento, tendo entretanto o país estado igualmente sob programa de assistência (de 2011 a 2014), Moscovici considerou que o encerramento do PDE é assim "verdadeiramente uma muito boa notícia, uma notícia muito importante para Portugal, para a economia portuguesa e para o povo português", constituindo também um "belo reconhecimento" pelos esforços do país, particularmente atingido pela crise.