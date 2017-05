Actualidade

A Comissão Europeia decidiu hoje que o Programa Nacional de Reformas (PNR) apresentado por Portugal é "suficientemente ambicioso" para evitar uma "decisão política" imediata.

"Após uma avaliação muito cuidadosa dos PNR, concluímos que são suficientemente ambiciosos para evitar que tenhamos de tomar alguma decisão política hoje" sobre os desequilíbrios macroeconómicos excessivos de Portugal, Itália e Chipre.

Bruxelas concluiu hoje, no pacote da primavera do Semestre Europeu", que "desde que os três países apliquem plenamente as reformas definidas nas recomendações específicas por país".