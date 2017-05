Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores do Registo e Notariado (STRN) queixa-se da falta de condições de trabalho dos funcionários e denuncia "graves situações" de falta de privacidade no atendimento ao utente, a nível nacional.

"Nós queremos chamar a atenção sobre a falta de privacidade nos serviços de Registo e Notariado. Os cidadãos devem ser atendidos com total privacidade porque na recolha dos seus dados pessoais não há privacidade o que pode levar a muitos problemas", disse aos jornalistas o presidente do STRN, Arménio Maximino.

Os membros do STRN, acompanhados do deputado do PCP, António Filipe, que estão hoje a visitar os serviços instalados em Oeiras, Amadora e Loures sublinham que é habitual as pessoas serem atendidas sem que disponham de espaço suficiente para tratar dos assuntos com o devido distanciamento dos restantes utentes.