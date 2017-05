Actualidade

O porta-voz do Governo espanhol assegurou hoje, em Madrid, que o executivo não está preocupado com a possibilidade do PSOE, liderado agora por Pedro Sánchez, apoiar a moção de censura apresentada pelo partido de extrema esquerda Podemos.

"É importante que o PSOE se ponha do lado da governabilidade em Espanha. Temos uma responsabilidade muito importante que é manter o crescimento económico", disse Méndez de Vigo.

Em resposta a uma pergunta sobre se receava que a moção de censura do Podemos pode agora ser bem-sucedida com a vitória de Pedro Sánchez para secretário-geral do PSOE, o porta-voz recordou que foi o próprio líder daquele partido de extrema-esquerda, Pablo Iglesias, que reconheceu que a iniciativa não tinha possibilidade de ser aprovada.