O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, manifestou-se hoje satisfeito pela recomendação da Comissão Europeia de encerramento do Procedimento por Défice Excessivo (PDE), cumprimentou o Governo, mas sublinhou que "são os portugueses quem estão de parabéns".

"Trata-se de um resultado pelo qual todos devemos cumprimentar o Governo do país que assegurou, na condução da política financeira do Estado, as condições que nos qualificam para esta recomendação da Comissão Europeia", afirmou Passos Coelho, em conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa.

O líder do PSD salientou que, "apesar de não subscrever a forma como o Governo lidou com a estratégia orçamental e de discordar dos riscos acrescidos" que trouxe ao país, garantiu que fica "satisfeito por Portugal ter conseguido atingir a meta orçamental a que o país se tinha comprometido".