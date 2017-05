Actualidade

O ministro das Finanças defendeu hoje em Bruxelas que a capitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) não compromete a redução duradoura do défice e até contribuiu para a recomendação do encerramento do Procedimento por Défice Excessivo (PDE).

Em declarações aos jornalistas pouco após o executivo comunitário ter anunciado que recomenda ao Conselho o encerramento do PDE a Portugal, Mário Centeno, que se encontra em Bruxelas para uma reunião de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo), afirmou que "a notação da CGD em termos estatísticos não vai ter nenhum impacto na sustentabilidade e durabilidade da correção das contas públicas portuguesas, que é um facto hoje em dia reconhecido pela Comissão Europeia".

Segundo Centeno, "o mais importante é que essa capitalização está concretizada e a concretização dessa capitalização não é alheia ao trajeto que a economia portuguesa tem tido no último ano e meio, de enorme sucesso e de capacidade de atrair capital para a banca".