Portugal deve reforçar a contratação através de contratos sem termo, desenvolver a ativação efetiva dos desempregados de longa duração e garantir que a evolução do salário mínimo não prejudica o emprego, sobretudo no caso dos trabalhadores pouco qualificados.

Bruxelas recomendou hoje ao Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin) o encerramento do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) aplicado a Portugal desde 2009 e emitiu ainda outras recomendações ao país, nomeadamente relativas ao mercado de trabalho.

Sublinhando que "uma parte significativa dos novos empregos criados são contratos sem termo", o executivo comunitário escreve que "o 'stock' de contratos temporários continua estabilizado em níveis elevados" e que a "alta segmentação do mercado de trabalho afeta adversamente as perspetivas de carreira dos trabalhadores e os rendimentos, em particular entre os jovens".