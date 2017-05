Actualidade

O fundo de apoio à coprodução cinematográfica entre Portugal e França, criado em 2014, financiou vinte longas-metragens e sete curtas-metragens e foi renovado até 2019, foi hoje anunciado.

De acordo com o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), aquele fundo de apoio financeiro foi renovado até 2019 com o Centro Nacional de Cinema e da Imagem Animada (CNC), de França, à margem do Festival de Cinema de Cannes.

O fundo dispõe de um total de 800 mil euros anuais - financiado em parte iguais pelos dois organismos - para produção de curtas e longas-metragens de ficção, animação ou de documentários.