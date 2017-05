Actualidade

O autor e ilustrador japonês Katsumi Komagata e a autora brasileira Marina Colasanti são dois dos convidados do Encontro de Literatura Infanto-Juvenil - Caminhos de Leitura, que começa no sábado em Pombal, revelou a organização.

Para ambos será um regresso a Portugal onde estiveram em eventos semelhantes, dedicados ao livro ilustrado e à promoção da leitura para a infância e juventude.

Esta será a 15.ª edição do encontro Caminhos de Leitura, que ocupará vários espaços de Pombal (Leiria) até 10 de junho com iniciativas destinadas, sobretudo, a educadores, professores, bibliotecários e mediadores do livro e da leitura, embora haja espaço para contacto com o leitor.