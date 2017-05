Actualidade

O porta-voz do CDS-PP defendeu hoje que a saída do procedimento por défice excessivo mostra que o PS manteve "o que vinha de trás", e que deve conseguir agora alcançar a subida dos 'ratings' e mais crescimento.

"Este é um momento que possibilitará, a breve prazo, uma série de notícias positivas, como seja a subida nos 'ratings', a revisão das metas do crescimento. Não faria sentido que, perante uma oportunidade destas o país não a aproveitasse", defendeu João Almeida.

O porta-voz e deputado centrista argumentou em declarações no parlamento que o programa eleitoral do PSD e do CDS-PP previa a devolução de rendimentos e a trajetória de redução do défice e que "se há coisa que se vê com este objetivo atingido é que o PS, no essencial, manteve o que vinha de trás, apesar de uma retórica que agrada ao BE e ao PCP".