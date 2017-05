Actualidade

O ciclo Nova-Velha Dança, que decorre em Santarém até 17 de junho, propõe-se trazer "espetáculos referência" da dança contemporânea que se faz em Portugal a uma cidade que esteve "fora desta história".

João dos Santos Martins, jovem coreógrafo e bailarino escalabitano, quis regressar à cidade onde cresceu por sentir que havia aqui "falhas ou faltas", como se em Santarém "não tivesse acontecido uma história que é nacional", e propôs ao Teatro Sá da Bandeira um projeto que, desde fevereiro, tem trazido, todos os meses, espetáculos "que são históricos", apresentados "num tempo presente".

Os espetáculos, como o que aconteceu no sábado na Incubadora de Artes (instalada pelo município numa antiga escola primária no centro histórico da cidade), são acompanhados por conversas, para se "pensar o que se faz e vice-versa", e por oficinas vocacionadas para os mais jovens, como a que decorreu na semana passada, sob orientação de Vânia Rovisco, com alunos do curso profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação, da Escola Ginestal Machado.