Actualidade

A Comissão Europeia alerta que a administração pública de Portugal continua com "baixos níveis de eficiência e de transparência" e que os planos de prevenção da corrupção "têm sido amplamente formalistas", não estando adaptados nem a ser monitorizados.

Bruxelas recomendou hoje ao Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin) o encerramento do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) aplicado a Portugal desde 2009 e emitiu ainda outras recomendações ao país, nomeadamente a necessidade de "garantir a durabilidade da correção do défice excessivo".

No documento, a Comissão reconhece que têm sido feitos progressos, mas questiona os resultados e sublinha que há ainda muito por fazer, nomeadamente no plano da prevenção da corrupção no Estado.