Carlos Lacerda, presidente executivo da ANA - Aeroportos de Portugal, informou hoje estar a "definir o conceito" do aeroporto de Montijo, que deverá ser complementar ao de Lisboa, e para o qual defende um modelo "aeroporto 4.0".

Na conferência crescimento da economia portuguesa: mitos e realidades, em Lisboa, o responsável informou que se "está a definir o conceito do aeroporto" do Montijo, uma solução que se avançar irá possibilitar 72 movimentos por hora, em vez dos cerca de 38 atuais apenas no aeroporto Humberto Delgado.

Carlos Lacerda referiu a sua vontade de fazer do Montijo um "aeroporto 4.0".