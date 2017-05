Actualidade

O centro histórico de Vila Real de Santo António, no Algarve, vai contar com uma unidade das Pousadas de Portugal, num investimento de três milhões de euros do Grupo Pestana, disse hoje o CEO do grupo.

José Theotónio, CEO do Grupo Pestana, participou hoje, no edifício da antiga Alfândega de Vila Real de Santo António, na assinatura do contrato para a construção da unidade hoteleira de cinco estrelas, que vai ocupar três edifícios da zona histórica pombalina, detidos pela empresa municipal Sociedade de Gestão Urbana (SGU).

O contrato de aluguer dos edifícios, celebrado entre o grupo, o município e a SGU por um período de 30 anos, vai permitir desenvolver um projeto hoteleiro "com 57 quartos, cerca de 114 camas" e criar "um total de 30 postos de trabalho", precisou José Theotónio, em declarações aos jornalistas no final da cerimónia.