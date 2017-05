Actualidade

O presidente do Millenium BCP, Nuno Amado, admitiu melhoria no rating do país ainda este ano se a dívida começar a descer e o PIB continuar a crescer num nível elevado.

"Se este ano o produto [PIB] continuar a crescer a um nível mais elevado do que a perspetiva das entidades internacionais, e a probabilidade é grande que isso aconteça, e em simultâneo, haja o início de uma redução clara do sentido (...) da dívida publica, eu creio que (...) seria possível fazer este ano [a melhoria da avaliação]", disse.

Depois de anunciada a recomendação da Comissão Europeia para a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE), Nuno Amado indicou que este é "um dia bom para todos", mas que se deve pensar no futuro e garantir uma "rede de segurança adequada para o país, para os bancos, para a economia, para as empresas".