O crescimento económico nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) desacelerou "acentuadamente" para 0,4% no primeiro trimestre, face aos 0,7% do trimestre anterior, segundo as primeiras estimativas hoje divulgadas.

De acordo com dados da OCDE, entre as sete maiores economias do mundo o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de janeiro a março desacelerou "marcadamente" no Reino Unido (para 0,3%, depois dos 0,7% do trimestre anterior) e nos EUA (para 0,2%, face a 0,5% no trimestre anterior).

No período, o crescimento abrandou também em França (de 0,5% para 0,3%), tendo-se mantido estável, nos 0,2%, em Itália.