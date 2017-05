Actualidade

O filme "Durante o Fim", sobre o universo artístico do escultor Rui Chafes, mostra uma obra "com uma intensa postura ética" e "grande espiritualidade", em falta hoje em dia, nalgumas áreas da sociedade, segundo o realizador, João Trabulo.

A obra, criada em 2003 e com estreia comercial em 2011, vai ser lançada em DVD, numa exibição marcada para sexta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, com a presença do realizador e do artista.

Contactado pela agência Lusa, João Trabulo indicou que o lançamento da obra em DVD "vem fechar um ciclo", depois da sua estreia comercial, e itinerância por vários museus e festivais, em Portugal e no estrangeiro, onde conquistou prémios.