O Núcleo Cultural da Horta, nos Açores, lança na sexta-feira um livro que retrata a visão de um turista americano sobre as ilhas do Faial e do Pico no século XIX, foi hoje anunciado.

O livro, "Os dias de Charlie nas Western Islands - As ilhas do Faial e do Pico na visão de um turista americano a meados do século XIX", tem por base a correspondência enviada da ilha do Faial, por Charles Hickling, para familiares nos Estados Unidos da América (EUA), durante o ano de 1866.

"Ao mesmo que foi vivendo o quotidiano faialense durante o período que permaneceu na ilha do Faial, Charles Hickling escreveu para a família, para Boston, longas cartas que são relatos que, por vezes, assumem a forma de diário, descrevendo o que vê, as suas experiências e as manifestações verificadas na sociedade", disse à agência Lusa Ricardo Madruga da Costa, um dos autores do livro, juntamente com Carlos Guilherme Riley e Isabel Soares de Albergaria.