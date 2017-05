Actualidade

Os ministros da Cultura de Portugal e de Espanha vão entregar, à presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Rio, o prémio luso-espanhol de Arte e Cultura 2016, numa cerimónia na sexta-feira, à margem da sessão inaugural da Feira do Livro de Madrid.

A entrega do prémio será feita na Biblioteca Nacional de Espanha, segundo o programa das atividades organizadas pela Embaixada portuguesa em Madrid, no âmbito da programação especial para a Feira do Livro de Madrid, que este ano tem Portugal como país convidado.

O prémio luso-espanhol de Arte e Cultura 2016 foi anunciado em novembro do ano passado, tendo o júri decidido distinguir Pilar del Rio pelo seu trabalho "como fundadora e presidente da Fundação José Saramago, dedicada à defesa dos Direitos Humanos".