Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) distribuiu dividendos no valor de 352 milhões de euros aos cofres públicos relativos ao exercício de 2016, quase o dobro do montante entregue no ano anterior, revelou hoje a entidade liderada por Carlos Costa.

O banco central registou um resultado líquido de 441 milhões de euros no ano passado, mais 89% do que em 2015, mantendo a entrega de cerca de 80% dos lucros obtidos ao Estado português.

Em 2015, o BdP obteve um lucro de 233 milhões de euros e entregou 186 milhões de euros aos cofres estatais (80%), pelo que em 2016, ao nível dos dividendos distribuídos, houve um acompanhamento da subida dos lucros.